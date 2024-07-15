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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية لمرضى التأمين الصحي: "تحت أمركم وطلباتكم على رأسي"

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مستشفى المجمع الطبي النموذجي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمدينة طنطا، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ولمتابعة سير العمل بالمستشفى ولتلبية كافة احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور تامر مدكور مدير فرع الغربية للتأمين الصحي،  إلى شرح وافي عن آلية العمل و قوة الأطقم الطبية، وحجم تردد الحالات على مدار اليوم، و عن الخدمات الطبية المقدمة في كافة الأقسام للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بنوبتجيات العمل لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

وتفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي وقسم الطوارئ ووحدة القسطرة القلبية وقاعات الرعاية المركزة وقسم الإقامة الداخلية وقسم الرعاية المتوسطة ووحدة العلاج الكيماوي، متمنياً للمرضى الشفاء العاجل.


وأجرى المحافظ حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء مؤكدا لهم أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار قائلاً لهم “ انا تحت أمركم طلباتكم علي راسي” .

ويتعلق بمشكلة نقص عدد من الأدوية، وجه محافظ الغربية ، مدير المجمع، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي، لمخاطبة الهيئة لتدبيرها في أسرع وقت ممكن، للتخفيف عن المرضى ،وأشاد محافظ الغربية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا ان المستشفى تتيح خدمات طبية وعلاجية لائقة بالمواطنين،

جاء ذلك بحضور الدكتورة  علا البنهاوى (مدير عام مستشفى المجمع الطبي، والدكتور أشرف سمير (مدير الشئون الطبية بفرع الغربية)، والدكتور حسن الصياد (نائب مدير مستشفى المجمع الطبى).

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الأدوية والمستلزمات الطبية التأمين الصحي الخدمات المقدمة للمواطنين القسطرة القلبية القيادة السياسية