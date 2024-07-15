الطفل سليم يوسف: بدأت التمثيل بالإعلانات وعجبتني الشهرة بعد "بدون سابق إنذار"

حل الطفل الممثل سليم يوسف ضيفا على زهرة رامي في برنامجها “سيبها دايرة مع زهرة رامي” عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

وقال الطفل سليم يوسف بعد تألقه في مسلسل "بدون سابق إنذار"، إنه اكتشف موهبته التمثيلية في عمر الخمس سنوات، ولاحظت والدته ووالده هذه الموهبة فقرروا ضمه لمجال الإعلانات والمشاركة في العديد من الحملات الإعلانية.

وأشار سليم يوسف إلى أن المخرج هاني خليفة كان سعيدا بموهبته منذ تجربة الآداء التي قدمها أمامه، واختاره على الفور لدوره في مسلسل "بدون سابق إنذار".

ووصف سليم يوسف التمثيل بأنه أفضل من الإعلانات بالنسبة له، وأشار إلى أنه معجب بالشهرة والظهور في التلفزيون.

مسلسل "بدون سابق إنذار" شارك في موسم دراما رمضان 2024، وإخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.