تفاصيل استقبال السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية.. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريمًا لهم.

ورحب الرئيس السيسي باللاعبين والمدربين مهنئهم بالإنجاز الذي تحقق قائلا: “فرحتم كل الناس"، معربا عن سعادته قائلا: “ألف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوه”.



وأضاف السيسي:" أنتم فرحتوا كل الناس.. وكل المصريين اللي شافوا النتايج اللي انتم حققتوها.. واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها فى باريس بيكم برضو..إن شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا او اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة ربنا يوفقهم".

ووجه الرئيس الشكر للأبطال باسمه وباسم كل المصريين كما وجه الشكر لكل المشرفين والقائمين من أجهزة إدارية وفنية مؤكدًا أن هذا الجهد كبير جدًا.

وأكد على أن الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب وأنه كلما كان هناك نجاح وتفوق وميداليات أكثر فإن النتيجة تعكس قدرة الدولة على المنافسة وكلما حققت ميداليات أكثر كلما كانت قدرة الدولة عالية، لاسيما أن الأخلاق الرياضية معيار مهم جدًا لجميع الرياضيين.

