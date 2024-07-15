إزالة 14 حالة تعدٍ بنطاق أسوان وإدفو وكوم أمبو

تواصل الوحدات المحلية بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 23، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تنظيم حملات متتالية

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملات متتالية استهدفت إزالة 12 حالة تعدى على أراضى أملاك الجولة بمساحة 12 ألف و 621 م2 وذلك بنطاق قروى أبو الريش بحرى وخور أبو سبيرة ، وشارك فى هذه الحملات القيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان بمتابعة من اللواء مجدى سالم ، وأيضاً نواب رئيس المدينة محمود بهاء وعلاء الدين ممدوح ومحمد ممدوح ، وكذا رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وبالتوازي مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 500 م2 داخل قرية الطوناب حيث قام المتعدون بالبناء والتشوين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بكوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة لحالة تعدى على أراضى زراعية بقرية الرغامة غرب بالتنسيق مع مديرية الزراعة وذلك على مساحة 700 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

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