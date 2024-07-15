منطقة الإسكندرية الأزهرية تختتم أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024م، حيث أدى طلاب القسم العلمي آخر امتحاناتهم في مادة (التفسير)، دون رصد أي مشكلة تعوق سير أعمال الامتحانات أو التأثير عليها.

وصرح الدكتور بشير عبد الله، المشرف العام على الامتحانات، عقب متابعة الامتحانات في لجنتي بنين الإسكندرية وبنين سموحة النموذجي، بأن غرفة العمليات تابعت سير العمل بلجان امتحانات المنطقة للتأكد من انتظام اللجان وسيرها على الوجه الأكمل.

وكثفت المتابعات من مديري الإدارات، وموجهي العموم، والموجهين، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والموفدين من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأفاد أيمن جاويش، أنه من المقرر انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية بمراكزها المعدة لذلك الأربعاء الموافق 17/ 7 / 2024 م، وقد تم توجيه الشكر والتقدير لكافة القائمين على أعمال الامتحانات ولرجال الأمن، للمجهود المبذول طوال انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية.