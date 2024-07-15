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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع توريد القمح بإجمالى 452 ألفا و710 أطنان

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسوان
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تواصل أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى هذا الإطار تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة ، والتى وصلت إلى 452 ألفا و 710 أطنان بنسبة  123.4 % حيث تخطت بذلك المستهدف ، والذى يصل إلى 366 ألفا و670 طنا.

ولفت إلى أنه توجد متابعات يومية ومستمرة للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتجاوز المستهدف على الوجه الأكمل.

امتلاء 6 مواقع تخزينية

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لتوريد كميات القمح، حيث تم امتلاء 6 مواقع تخزينية ، وجارى حالياً تسليم الكميات بصومعة إدفو المركزية بعد سحب كميات منها للطحن .

وأشار إلى أن كمية الأقماح المحلية الموردة داخل المحافظة وصلت إلى 162 ألفا و290 طنا ، فيما وصلت الكميات الموردة خارج المحافظة إلى 290.4 ألف طن ، بالإضافة إلى التقاوى، وبالتوازى يتم متابعة إستلام الموردين والمزارعين لمستحقاتهم المالية أولاً بأول.

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IMG-20240624-WA0001
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