السيسي لأبطال أفريقيا: الأخلاق الرياضية معيار مهم جدًا لجميع الرياضيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريمًا لهم.

ورحب الرئيس السيسي باللاعبين والمدربين مهنئهم بالإنجاز الذي تحقق قائلا: “فرحتم كل الناس” ، مؤكدا أن الأخلاق الرياضية معيار مهم جدًا لجميع الرياضيين.

وأضاف السيسى “أنتم فرحتوا كل الناس.. وكل المصريين اللي شافوا النتائج اللي أنتم حققتوها.. واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها فى باريس بيكم برضو ..إن شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا او اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة ربنا يوفقهم”.

ووجه الرئيس السيسى الشكر للأبطال باسمه وباسم كل المصريين كما وجه الشكر لكل المشرفين والقائمين من أجهزة إدارية وفنية، مؤكدًا أن هذا الجهد كبير جدًا.

وأكد الرئيس على أن الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب، وأنه كلما كان هناك نجاح وتفوق وميداليات أكثر فإن النتيجة تعكس قدرة الدولة على المنافسة، وكلما حققت ميداليات أكثر كلما كانت قدرة الدولة عالية.