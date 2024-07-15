محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى وطلبات المواطنين بمدينة مسير

التقّي اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين، خلال زيارته، اليوم الإثنين، لمدينة مسير، للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد صلاح، رئيس مدينة مسير، وعدد من القيادات التنفيذية.

أصدر محافظ كفرالشيخ، تعليماته لرئيس مدينة مسير، بفحص جميع طلبات وشكاوي المواطنين، ووضع الحلول العاجلة لها وضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، والتعايش مع مشاكلهم، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم والتواصل معهم ميدانيًا، وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة لهم.

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