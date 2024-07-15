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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة شارع أحمد عرابي بههيا

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد طريق أحمد عرابي
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تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم أعمال رصف ورفع كفاءة وإزدواج شارع أحمد عرابي وسط مدينة ههيا بطول 2 كيلو متر والمنفذ ضمن أعمال ازدواج وتوسعة وتغطية طريق الزقازيق / ههيا / أبو كبير بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري وبتكلفة مبدئية مليار جنيه.

تعرف المحافظ من المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بالشارع وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من إزالة طبقة الأسفلت المعيبة وكشط المتهالكة وأعمال الحفر والتأسيس لوضع طبقات الأساس تمهيداً لأعمال الرصف والانتهاء من توسعة الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة.

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع مدير وحدة المرور بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالشارع طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية والتوقيتات الزمنية المحددة.

وكلف المحافظ رئيس المركز باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط مستشفى ههيا المركزي لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

اختتم المحافظ جولته التفقدية بمركز ومدينة ههيا بمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز التكنولوجي والذي يضم 6 شباك لإستقبال طلبات المواطنين الخاصة بإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتعرف على آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطنين على الخدمة من خلال نظام الشباك الموحد ،مشيراً أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة و الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد و الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة.

واستعلم المحافظ من العاملين بالمركز عن موقف أحد المواطنين المتقدمين بإجراءات التصالح بالمركز ليصدر المحافظ تعليماته بعدم التعامل سوى مع صاحب الملف وكذلك حسن إستقبال المواطنين والتفاعل السريع مع طلباتهم والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن.

رافق المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والسيد صبحي رئيس مركز ومدينة ههيا ونبيل عسكر ونادر مصطفى عضوا مجلس النواب.

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أعمال الرصف أحمد عرابي الهيئة العامة للطرق والكباري المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني