وزير السياحة يلتقي سفيرة الإمارات لتعزيز التعاون بين البلدين

استقبل اليوم الإثنين شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي سيعقدها السيد الوزير مع سفراء دول العالم بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، لبحث تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز جهود التعاون على المستوى السياحي والأثري وبما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذه العلاقات تتميز بخصوصية وتنوع على مستوى كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين لاسيما السياحة والآثار.

ومن جانبها، تقدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي بالتهنئة للسيد الوزير على توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، مُعربة عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر، ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة ما تم مناقشته خلال اللقاء بما يساهم في المضي قُدماً بالعلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب لتشهد مزيداً من أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، سامي النقبي رئيس قسم الشئون الاقتصادية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.