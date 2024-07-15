افتتاح ورشة تدريبية للعاملين بمنظومة تصالح البناء بأسوان وإصدار 1030 شهادة بيانات

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بافتتاح فعاليات ورشة العمل التدريبية للعاملين بملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندس ضياء محفوظ أخصائى التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط، وبمشاركة عدد من المسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

ومن جانبها أكدت السكرتير العام على وجود تعليمات مشددة من محافظ أسوان بضرورة المتابعة المستمرة لآليات عمل المراكز التكنولوجية وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول أمام المواطنين من أجل سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة .

إصدار 1030 شهادة بيانات من إجمالي المعاملات والطلبات المقدمة حتى الآن

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من إصدار 1030 شهادة بيانات وذلك من إجمالى 2217 طلب تصالح ومعاملة مقدمة من المواطنين بجميع المراكز والمدن.

وأشادت المهندسة فاطمة إبراهيم بدور وزارة التخطيط وتعاونها المثمر مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم الفنى المطلوب لتطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها المنظومة التكنولوجية لملف التصالح.

لافتة إلى أن ورشة العمل تستمر على مدار ثلاثة أيام وتستهدف تنمية المهارات وصقل الخبرات لجميع العاملين بالمنظومة، بالإضافة إلى التدريب على أهم البرامج والتطبيقات المتخصصة لتحديد الإحداثيات والرفع المساحى ، فضلاً عن التعريف بأهم المستجدات والوسائل التكنولوجية التى يتم الإستعانة بها لتحسين وتطوير منظومة العمل ، مع الرد على جميع الاستفسارات وحل جميع المشكلات التى تظهر أثناء التعامل مع المنظومة الخاصة بإنهاء ملف التصالح على الوجه الأكمل .