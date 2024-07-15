الإنقاذ النهري ينتشل جثة غريق ألقى بنفسه ببحر يوسف بالفيوم

نجح رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثة شاب تعرض للغرق بأن قام بإلقاء نفسه في بحر يوسف، لمروره بأزمة نفسية، بعد مرور ما يقرب من ساعتين على الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة .

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم ، جهودها للعثور على جثة الطفل يبلغ من العمر 15 سنة، قام بإلقاء نفسه في بحر يوسف بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم ، حيث وقف أعلى كوبري باغوص وألقى بنفسه قاصداً إنهاء حياته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بقيام صبي يبلغ من العمر 15 سنة بإلقاء نفسه من اعلى كوبري باغوص ببحر يوسف.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وفريق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتجري قوات الإنقاذ النهري محاولاتها في البحث عن جثة الصبي.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث قسم ثان الفيوم والتي قادها العقيد محمود هيبة مفتش المباحث والرائد هشام حسن وأشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة ،أنه بسبب أزمة نفسية قام الصبي، متجهاً إلى كوبري باغوص محيط بحر يوسف بمدينة الفيوم وألقى بنفسه لينهي حياته.

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتكثيف العمل على انتشال جثة الصبي والتحري حول الواقعة وملابساتها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيقات.