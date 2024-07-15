نائب محافظ الأقصر : "اليوم المفتوح" هو جسر للتواصل بين المواطنين والمسئولين

أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، على ان لقاء "اليوم المفتوح" يعد جسر للتواصل ما بين المواطنين ومسؤولى الجهات المختلفة، ووسيلة للتواصل المباشر بينهما، مؤكداً أنه لابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

نائب محافظ الأقصر يعقد جلسة اليوم المفتوح

وكان الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، قد عقد لقاء اليوم المفتوح، اليوم الاثنين، بمقر الديوان العام للمحافظة على كورنيش النيل، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومديري الإدارات والمديريات المنوطة.

وبحث نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام، خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح شكواهم بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختلفة، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

محافظ الأقصر يوجه بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين

يأتي ذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، موجهاً المسؤولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين المتضمنة طلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

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