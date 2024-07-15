السيسي: لدينا فرصة لوجود أعداد كبيرة من اللاعبين الدوليين المميزين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تكريمه اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية أنه لدينا فرصة لوجود أعداد كبيرة من اللاعبين الدوليين المميزين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريمًا لهم

ورحب الرئيس السيسي باللاعبين والمدربين مهنئهم بالإنجاز الذي تحقق قائلا: "فرحتم كل الناس

وقال الرئيس السيسي، أن الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب، مؤكدا أن النتائج التى تم تحقيقها في قطاع الرياضة تؤكد إننا نسير في الطريق السليم.

وفي سياق آخر تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أوراق اعتماد اثني عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية.

ورحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.