السيسي لأبطال أفريقيا: النتائج المحققة تؤكد أننا نسير في الطريق السليم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النتائج التى تم تحقيقها في قطاع الرياضة تؤكد أننا نسير في الطريق السليم.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم

ورحب الرئيس السيسي باللاعبين والمدربين مهنئهم بالإنجاز الذى تحقق قائلا: فرحتم كل الناس

والرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب.

وفي سياق آخر تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أوراق اعتماد اثني عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية



ورحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

