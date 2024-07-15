مصرع شخص غرقًا أثناء السباحة في ترعة بإدفو

لقى شخص مصرعه غرقاً أثناء السباحة في ترعة بمنطقة السلايمة بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الاثنين، وتم انتشال الجثمان وإيداعها مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مركز شرطة إدفو إخطاراً بمصرع شخص غرقاً أثناء السباحة في مياه ترعة بمنطقة السلايمه حاجر أبو خليفة.

وعلى الفور، نجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليم الجثمان إلى ذويه .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التحقيق .