تأجيل نظر استئناف متهم بخلية السويس إلى جلسة 10 أغسطس

الإثنين 15/يوليو/2024 - 04:07 م

أجلت محكمه مستأنف بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ، نظر الاستئناف المقدم من متهم القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية السويس الإرهابية" لجلسة 10 أغسطس.

وجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة خلية إرهابية لاستهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة والتخطيط لاستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية والمجرى الملاحي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.

