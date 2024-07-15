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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل نظر استئناف متهم بخلية السويس إلى جلسة 10 أغسطس

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمه مستأنف بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ، نظر  الاستئناف المقدم من متهم القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية السويس الإرهابية" لجلسة 10 أغسطس.

وجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة خلية إرهابية لاستهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة والتخطيط لاستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية والمجرى الملاحي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.
 

خليه السويس تأجيل نظر استئناف متهم المستشار حماده الصاوي خلية السويس الإرهابية جلسة 10 أغسطس