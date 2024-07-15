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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي لأبطال أفريقيا: فرحتم كل الناس.. والرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم. 

ورحب الرئيس السيسي باللاعبين والمدربين مهنئهم بالإنجاز الذى تحقق قائلا: فرحتم كل الناس 
والرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب.

وفي سياق اخر تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أوراق اعتماد اثني عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية

ورحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بطولة الألعاب الأفريقية