مصر تشارك بـ 6 فرق في بطولة كأس الروبوتات الدولية بـ هولندا

تنطلق، بعد غد الأربعاء، منافسات بطولة كأس الروبوتات الدولية RoboCup International 2024 بمدينة ايندهوفن بهولندا خلال الفترة من 17 وحتى 22 يوليو الجاري.

وتشارك مصر في نسخة هذا العام بـ أربعة فرق من المدارس و فريق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و فريق من الجامعة اليابانية.

و تأهلت الفرق المشاركة هذا العام بعد منافسة قوية أقيمت بين 130 فريقا من طلاب المدارس والجامعات المصرية خلال التصفيات الإقليمية والتى أقيمت فاعلياتها هذا العام خلال شهر فبراير 2024 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية برعاية الشركة المصرية للاتصالاتWE كراعى رسمى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كشريك إستراتيجى.

و تعتبر مسابقة RoboCup من أقدم مسابقات الروبوتات بالعالم والتى تأسست في عام 1997 ، وتحتفل المسابقة هذا العام باليوبيل الفضي لها بعد توقف عامين خلال وباء كورونا (2020-2021). واختارت المسابقة في دورتها الحالية استخدام كرة القدم كموضوع رئيسي للبحث ، بهدف تقديم ابتكارات يتم تطبيقها على المشكلات والصناعات المهمة اجتماعيًا ، وإنشاء فرق من الروبوتات التعاونية المستقلة تماما والتي تعرض سلوكيات واستراتيجيات تنافسية متقدمة.



وتأتي مشاركة فرق الجامعات بالمسابقة هذا العام ضمن "تطبيقات الروبوت بمهام المنزل", حيث يقوم الفريق بتصميم الروبوت الخاص به وبرمجته بطرق مختلفة بالذكاء الإصطناعى للتعرف على الأفراد والأشياء المتواجدة بالمنزل والتحرك بسهولة خلال غرف المنزل وأثاثاته لتنفيذ المهام المطلوبة منه خلال فترة المسابقة.

يذكر إن المسابقة الإقليمية المصرية تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منذ عام 2015 وتتابع باستمرار قصص نجاح مختلف الطلاب الخريجين الذين يعملون حالياً بكبرى الشركات الدولية مثل فيسبوك (المانيا وانجلترا) ، تيسلا بالولايات المتحدة الأمريكية ، أمازون (انجلترا والمانيا) ، سيمنز و ميكروسوفت بألمانيا ، وغيرها من الجامعات الدولية.