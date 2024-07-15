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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مركز جسور ينظم ورشة الغناء الجماعي

مركز جسور الثقافي
مركز جسور الثقافي
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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة الغناء الجماعي بقيادة أبانوب يني، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

تضم الورشة تدريب المهتمين على استخدام اصواتهم بشكل أفضل، والتدريب على الإيقاع والنغمات وكيفية استخدامهم في الغناء، بالإضافة إلى التدريب على النوتة الموسيقية للكورال والمقامات الشرقية والمسافات الصوتية.

تُعد تلك الورشة من الورش التي تُقام بإستمرار في المركز، فهي فرصة مميزة للمهتمين بتطوير مهاراتهم الغنائية والتعرف على تقنيات جديدة في الغناء.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

 

 

 

 

 

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