جامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية لمناهضة ختان الإناث

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الاجتماع الربع سنوي للجنة التنسيقية لمشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة التي تشمل ختان الإناث وزواج الأطفال بصعيد مصر المقدم من هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت بمكتبة مصر العامة.

حيث ذكرت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن هذا الاجتماع استهدف عرضا لأهم الأنشطة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة مع عرض للتحديات المختلفة، وكذلك توضيح للمبادرات والأنشطة التنسيقية المخططة للفترة القادمة، وذلك بمشاركةالعديد من القيادات الحكومية والمحلية بالمحافظة.