محافظ الأقصر يوجه ببحث إمكانية إنشاء مشاتل جديدة بجوار محطة صرف الحبيل

واصل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، جولاته على محطات الصرف الصحي بالمحافظة، حيث تفقد اليوم محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل، برفقة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة.

واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح من اللواء أ.ح احمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذي أوضح أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل تبلغ 65 ألف متر مكعب فى اليوم، ويبلغ عدد السكان المستفيدين منها فى الوقت الحالي نحو 300 ألف مواطنأ، ومن المقرر أن يصل العدد فى 2037 إلى نحو 400 ألف مواطناً، حيث تخدم كل من مدينة الأقصر، ومركز ومدينة البياضية من خلال 20 محطة رفع، وتعتبر أكبر محطة معالجة صرف صحى بالمحافظة.

محافظ الأقصر يوجه ببحث إمكانية إنشاء مشاتل جديدة

واستكمل محافظ الأقصر، جولته بتفقد محطة معالجة منطقة الحبيل "الغابات الشجرية" بالحبيل مشروع المشاتل، موجهاً بضرورة بحث إمكانية إنشاء مشاتل جديدة بجوار هذه المحطة للأعتماد على المياه المعالجة لترشيد أستهلاك مياه الشرب.

محافظ الأقصر يتفقد محطة مياه غرب الأقصر

وأجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة ميدانية تابع من خلالها محطة مياه غرب الأقصر، حيث استمع لشرح مفصل عن المحطة التي تعمل بطاقة إنتاجية ٣٤ ألف متر مكعب في اليوم، وتبلغ مساحتها الإنشائية ١٦٩٨٠ ألف متر مربع ( ٤ فدان ) وتخدم ، كثر من ١٦٠ إلف نسمة من سكان مناطق أسمنت وحتي قرية المريس غرب الأقصر.

وشهد المحافظ خلال تفقده للمحطة تجربة تسرب غاز الكلور، واطمأن علي جاهزية المحطة للطوارئ، وقدرتها لخدمة المواطنين غرب الأقصر.

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