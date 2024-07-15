"CIB" يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت المالية لتعزيز مهارات وخبرات طلاب الجامعات

أعلن البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر، توقيع مذكرة تفاهم مع Frankfurt School of Finance & Management، في إطار اهتمام المؤسستين بتطوير الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال تمكينهم من استكشاف مسارات ومهارات تنموية تواكب المتغيرات المحلية والعالمية إيمانا من كلا الجهتين بدور المؤسسات المالية والمهنية لتعزيز مهارات الشباب ومنحهم ميزة تنافسية فريدة لمساعدتهم في الاستعداد للالتحاق بسوق العمل

وشهد حفل التوقيع حضور ممثلي الإدارة العليا من الجانبين، حيث حضر كل من محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية وأندرياس إيمسر، مدير التعليم التنفيذي الدولي في كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في مدرسة فرانكفورت المالية الادارية، حيث أكد كلاهما أهمية هذا النوع من الشراكات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية المطلوبة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في نشر الوعي الرقمي وتأهيل العنصر البشري وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة للتكيف مع الثورة الرقمية الأخيرة وتأثيرها الحتمي في إعادة تشكيل اقتصاد المستقبل واستدامته ضمن التحول الاقتصادي والتكنولوجي العالمي