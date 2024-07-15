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الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

"CIB" يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت المالية لتعزيز مهارات وخبرات طلاب الجامعات

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون
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أعلن البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر، توقيع مذكرة تفاهم مع Frankfurt School of Finance & Management، في إطار اهتمام المؤسستين بتطوير الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال تمكينهم من استكشاف مسارات ومهارات تنموية تواكب المتغيرات المحلية والعالمية إيمانا من كلا الجهتين بدور المؤسسات المالية والمهنية   لتعزيز مهارات الشباب ومنحهم ميزة تنافسية فريدة لمساعدتهم في الاستعداد للالتحاق بسوق العمل

وشهد حفل التوقيع حضور ممثلي الإدارة العليا من الجانبين، حيث حضر كل من محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية وأندرياس إيمسر، مدير التعليم التنفيذي الدولي في كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في مدرسة فرانكفورت المالية الادارية، حيث أكد كلاهما أهمية هذا النوع من الشراكات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية المطلوبة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في نشر الوعي الرقمي وتأهيل العنصر البشري وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة للتكيف مع الثورة الرقمية الأخيرة وتأثيرها الحتمي في إعادة تشكيل اقتصاد المستقبل واستدامته ضمن التحول الاقتصادي والتكنولوجي العالمي

البنك التجاري الدولي CIB تعزيز مهارات وخبرات طلاب الجامعات دعم طلاب الجامعات Frankfurt School مدرسة فرانكفورت المالية الادارية