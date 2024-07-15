غدا.. فتح باب الترشح لعمادة كلية التربية جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الاثنين، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التربية للأساتذة العاملين بالكلية اعتباراً من غدا الثلاثاء 16 يوليو 2024 حتى يوم الاثنين 22 يوليو 2024.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي الأربعاء 24 يوليو 2024، و الخميس 25 يوليو 2024، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت 27 يوليو 2024، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الاثنين 29 يوليو 2024.

ويبدأ استلام الملفات وتلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً في التواريخ المبينة أعلاه.

على أن يقدم من يرغب في الترشح :

عدد (5) ملفات (أصل + 4 نسخ) على أن يرفق مع كل ملف "فلاشة" بها نسخة (pdf ) من الملف الأصلي ويحتوى كل ملف على الاتي:

1. طلب الترشح.

2. بيان حالة رسمي معتمد من الجامعة.

3. السيرة الذاتية على مسئولية المتقدم.

4. كافة المستندات المؤيدة لمؤهلات ونشاط المتقدم العلمي والإداري الموضح في السيرة الذاتية بما في ذلك المناصب التي تولاها، والجوائز التي حصل عليها، والابحاث والدراسات التي أعدها او شارك فيها.

5. خطة العمل الخاصة بالمرشح مبينًا بها أوجه التطوير، وطرق الاصلاح، ومقترحات التنمية، والتطوير.

وتشمل شروط التقدم: طبقاً للقرار الوزاري رقم (1365) بتاريخ 21 /4/ 2022م

يشترط في المتقدم للترشح:

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

2- أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية حال الترشح للعمادة.

3- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

4- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

7- ألا يكون المرشح متولياً لأي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

تقدم الأوراق المطلوبة خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة حيث يؤشر على ملف التقدم بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم.