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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالأرقام.. ميكالي يعلن قائمة الفراعنة المشاركة في الأولمبياد

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي قائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وجاءت قائمة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024، المقرر انطلاقها خلال أيام قليلة كالاتي:

فى حراسة المرمي: حمزة علاء (1)-علي الجابري(16)-محمد سيحا(22).

في خط الدفاع: أحمد عيد(4)-حسام عبد المجيد(5)-كريم الدبيس (13)-محمد طارق (15)-أحمد سيد(20)- محمد المغربي (21)- عمر فايد(2)- أحمد عاطف(3)-محمد شحاتة (6)-محمد صابر(7)-زياد كمال(8)- إبراهيم عادل(10).

في خط الوسط: محمد سعيد (11)-أحمد كوكا(12)-زيزو (14)- محمد النني (17)-محمد حمدي (19).

في خط الهجوم: أسامة فيصل (9)-بلال مظهر(18).
وكان قد تعادل منتخب الفراعنة الأوليمبي أمام أوكرانيا بهدف وحيد لكلا الفريقين في المباراة التي جمعت بينهما وديا مساء أمس الأحد ضمن استعدادات المنتخب المصري لأولمبياد باريس

المنتخب الأوليمبي المصري قائمته