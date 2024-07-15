الثانوية العامة 2024.. التعليم تعلن تقرير غرفة العمليات لامتحان STEM والمكفوفين اليوم

أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اليوم امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء – الفيزياء) بإجمالى 1646 طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.