ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية مكبرة بنقادة

قاد حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة حملة تموينية مكبره بمدينة نقادة، بالتنسيق مع بمديريتى الطب البيطرى، و التموين، ومباحث التموين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات التموينية وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين .

و من جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلا عن ضبط 44 كجم لحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 7 محاضر مخالفات تموينية متنوعة.

وأضاف "عبد الباقي" أن المخالفات التموينية شملت تحرير محضرين توقف عن الإنتاج ، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ومحضرين عدم إعطاء بون صرف ، ومحضر عدم وجود قائمه تشغيل ، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.