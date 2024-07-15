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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية مكبرة بنقادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 قاد حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة حملة تموينية مكبره بمدينة نقادة، بالتنسيق مع بمديريتى الطب البيطرى، و التموين، ومباحث التموين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات التموينية وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين .
و من جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا،  أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلا عن ضبط 44 كجم لحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 7 محاضر مخالفات تموينية متنوعة.

وأضاف "عبد الباقي" أن المخالفات التموينية شملت تحرير محضرين توقف عن الإنتاج ، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ومحضرين عدم إعطاء بون صرف ، ومحضر عدم وجود قائمه تشغيل ، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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