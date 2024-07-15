بعد شكاوى أهالي نجع محمد موسى.. محافظ الأقصر يوجه بسحب عينات من مياه الشرب

وجه المهندس عبداللطيف عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بسحب عينات من مياه الشرب بخطوط مياه منطقة منشأة العماري، وذلك لتحليلها من قبل الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال جولة له بمدينة البياضية، استمع خلال محافظ الأقصر إلي شكاوى المواطنين، بنجع محمد موسى بشأن سوء جودة مياه الشرب بخطوط مياه منطقة منشأة العمارى، وعلى الفور أمر بسحب عينة من المياه لتحليلها.

أهالي نجع محمد موسى يشكون من سوء جودة المياه

وكان أهالي نجع محمد موسى بقرية الحبيل (طريق مستشفى الحميات) التابعة لمدينة البياضية محافظة الأقصر، قد شكوا من عدم توصيل مياه الشرب إلى القرية حتى الآن، واعتمادهم على استخدام المياه الجوفية غير الصالحة للاستخدام الآدمى، والتى تتسبب فى تفشى الأمراض والأوبئة بين الأهالى من كبار السن والأطفال، وهو ما لا يمكن تحمله.

وأكد الأهالي، عدم وجود مياه الشرب والاعتماد على المياه الجوفية غير الصالحة للاستعمال وتعرض الأطفال للأمراض والأوبئة، مطالبين بإدراجها ضمن المناطق المحرمة وتركيب مواسير مياه للشرب"، مناشداً المسئولين ضرورة التدخل لإزالة أسباب الشكوى.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن قرية الحبيل تتغذى بالمياه من محطة الساحة الرضوانية بالبغدادى، وأن تلك المنطقة تبعد عن الخط العمومى المغذى للمنطقة بحوالى 500 متر، وهى منطقة عشوائية ومرتفعة ويقطن بها 6 أسر فقط، والمياه تصل ضعيفة حال زيادة الاستهلاك.

وكان المهندس عبداللطيف عمارة محافظ الأقصر، قد تابع اليوم الاثنين، خلال جولة له بمدينة الأقصر، أعمال تمهيد ورصف الطريق المؤدى لمنطقة حوض ١٨، مؤكدا أنه سيتم إنهاء كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن، تمهيداً لبدء أعمال رصف وفتح الطرق المؤدية لحوض 18، وكذلك تابع أعمال تشجير البردورات والجزر وصيانتها.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الجولة، لشكاوى أهالى المنطقة المتمثلة فى إنهاء أعمال توصيل المرافق للمنطقة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الكهرباء، واختتم محافظ الأقصر، جولته بمتابعة سير أعمال صيانة أرصفة وبردورات منطقة السوق الحضرى ودهان واجهات المنطقة باللون الموحد.