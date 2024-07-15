5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة برهانات خفض أسعار الفائدة، وسط ترقب الأسواق لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم.

قال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي " ختام تعاملات الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3250 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات، لتسجل ، 2418 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3714 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2786 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2167 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26000 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 %، وبقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3230 جنيهًا، ولامس مستوى 3260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3245 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.8 %، وبقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، ولامست مستوى 2425 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2411 دولارًا.

لفتت، إمبابي، أن التوتر السياسي الأمريكي في أعقاب محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عززت من حالة عدم اليقين السياسي، ودعمت صعود الذهب، وسط تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي في يونيو، متجاوزًا التقديرات الإجماعية لقراءة 2.3٪.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في وقت سابق اليوم الإثنين أن اقتصاد الصين توسع بنسبة 4.7٪ على مدار العام خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بتوسع بنسبة 5.3٪ في الربع الأول.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 2.0% على أساس سنوي في يونيو مقابل 3.1% متوقعة و3.7% سابقًا، بينما زاد استثمار الأصول الثابتة بنسبة 3.9% حتى الآن على أساس سنوي في يونيو مقابل 3.9% متوقعة و4.0% في الشهر السابق.

أشارت البيانات إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة وطغت على إصدار أرقام الإنتاج الصناعي التي جاءت أفضل قليلاً من المتوقع، والتي جاءت عند 5.3% على أساس سنوي مقابل 5.0% تقديرات.

وتترقب الأسواق خطاب رئيس جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.