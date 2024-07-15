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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو| الهلال الأحمر الفلسطيني: لا أماكن آمنة في غزة.. والاحتلال يواصل استهداف مخيمات النازحين

قطاع غزة
قطاع غزة
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قالت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، إنه لا توجد أماكن آمنة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مخيمات النازحين، وتستمر الأوضاع على ما هي عليه.

وأضافت فرسخ، في مداخلة للقاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في دير البلح، وأول أمس، واستهدف الاحتلال خيام النازحين في محافظة خان يونس، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا من خلال استهداف المدنيين أينما وجدوا. 

وتابعت: "الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف المستشفيات في قطاع غزة بمن فيها من نازحين وجرحى ومرضى، كما أن الاحتلال يعوق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع، وتجاوزت أعداد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي أكثر من 38 ألف شهيد، 70% منهم نساء وأطفال".

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