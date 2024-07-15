كان رايح يشتري طلبات.. تفاصيل وفاة طالب في مشاجرة بالجيزة

لقى طالب مصرعه بطلقة نارية، من سلاح آلى، في الرأس، أثناء تصادف مروره خلال مشاجرة مسلحة بشارع الشهداء بمنطقة المنيب دائرة قسم شرطة الجيزة.

مصرع طالب بطلقة طائشة بالجيزة

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية يُدعى «أحمد» يبلغ من العمر 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، كان متوجهًا لشراء بعض الطلبات الخاصة بمنزله، وأثناء مروره خلال وقت حدوث المشاجرة، أخترقت طلقة طائشة رأسة لتنفجر، ويسقط في الحال غارقًا في دمائه، وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أن محاولات إسعافه لم تجدي.

وكان بلاغًا ورد إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد نشوب مشاجرة بالأسحلة النارية بين عدد من الأشخاص، وبتوجه قوة أمنية إلى محل بلاغ تبين أن خلافًا نشب بين عددًا من الأشخاص وعلى إثرة نشبت مشاجرة بينهما أٌستخدمت فيها الأسلحةى النارية، وخرجت طلقة طائشة من المتهم الذي يٌدعى “ محمد .ع. ال” ما أسفر عن مقتل الطالب.

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط مكان المشاجرة، ونجحت في السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من طرفيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطارالنيابة للتحقيق.