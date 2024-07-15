الرئيس يبحث مع مدبولي عددا من ملفات العمل الحكومي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي.

وفي سياق آخر تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أوراق اعتماد اثني عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية

هذا، وقد رحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.