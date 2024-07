في الأسبوع الثاني من عرضه.. «جوازة توكسيك» يتصدر شباك التذاكر بدور العرض السعودية

تصدر الفيلم الكوميدي العائلي المصري “جوازة توكسيك” قائمة أعلى 10 أفلام مبيعاً في شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الثاني من عرضه بالمملكة العربية السعودية، بإيرادات تخطت 8 ملايين ريال وفقًا لبيانات هيئة الأفلام السعودية.

يتنافس فيلم جوازة توكسيك في دور العرض السعودية ضمن 43 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، ويتفوق على أفلام مثل Bad Boys: Ride or Die بطولة ويل سميث، وفيلم الرسوم المتحركة Despicable Me 4، والفيلم المصري ولاد رزق 3 في أسبوعه الخامس، وفيلم A Quiet Place: Day One.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سينشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير.