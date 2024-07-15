البوابة نيوز تستعرض صورا تاريخية لمطارنة "هيرموبوليس"

تستعرض البوابة نيوز مجموعة الصور التاريخية لمطارنة وخدام مطرانية هيرموبوليس منذ إنشائها، وهي توجد في قاعة القديس مرقص الملحقة بكنيسة القديس جيورجيوس بطنطا.

وأشرف على ترميمها مع كل مباني الكنيسة المتروبوليت نيقولا أنطونيو بالاشتراك مع شعب الكنيسة في عام ٢٠٠٩.



الصف الأعلى المطارنة السابقون:

المتروبوليت/ نيقولاوس إفنجليدس (1927- 1935م)، المتروبوليت/ أرسينيوس (1938-1940م)، المتروبوليت/ إفانجلوس (1941-1961م)، المتروبوليت/ بولس ميناس (1968-1995م)، المتروبوليت/ جورج عازار (1995-2000م).

الصف الوسط:

صور بعض الكهنة الراقدون المُعينون في الكنيسة، وصور تذكارية جماعية لرؤساء وأبناء الرعية.

الصف الأخير رؤساء الجمعية الخيرية ومجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس السابقون:

السيد/ مراد يونس فركوح (1910-1933)، السيد/ جميل مراد فركوح (1933-1939)، السيد/ توفيق قربة (1940-1945)، السيد/ نايف عماد باشا (1945-1925)، الدكتور/ أميل سليم عماد (1952-1959)، السيد/ فيليب مراد فركوح (1959-1963)، السيد/ فضل الله ناصر (1966-1971)، السيد/ يوسف اسحق ميخائيل (1971-1978)، الدكتور/ أميل جورجي سعادة (1978-1980)، السيد/ سابا يعقوب سابا (1982-1991)، السيد/ جميل عيسى حكيم (1991-2003)