محافظ الأقصر: إنهاء أعمال تمهيد شارع حوض 18 فى أسرع وقت ممكن.. صور

تابع المهندس عبداللطيف عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، أعمال تمهيد ورصف الطريق المؤدى لمنطقة حوض ١٨، مؤكدا أنه سيتم إنهاء كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن، تمهيداً لبدء أعمال رصف وفتح الطرق المؤدية لحوض 18، وكذلك تابع أعمال تشجير البردورات والجزر وصيانتها.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الجولة، لشكاوى أهالى المنطقة المتمثلة فى إنهاء أعمال توصيل المرافق للمنطقة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الكهرباء، واختتم محافظ الأقصر، جولته بمتابعة سير أعمال صيانة أرصفة وبردورات منطقة السوق الحضرى ودهان واجهات المنطقة باللون الموحد.

محافظ الأقصر يوجه برصف وتمهيد منطقة حوض 18

وكان المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، قد أصدر توجيهاته بسرعة تمهيد وإصلاح ورفع كفاءة الطريق الرئيسي لمنطقة حوض 18 بالعوامية بمدينة الأقصر خلال جولة ميدانية سابقة له الأسبوع الماضي رافقه خلالها الدكتور هشام ابوزيد نائب المحافظ، والتي تفقد فيها عدد من الطرق والشوارع بمدينة الأقصر.

وعلى الفور، قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر بإعادة تمهيد وتأهيل الشارع الرئيسي، حيث انطلقت معدات مدينة الأقصر لتنفيذ توجيهات محافظ الأقصر لتسوية الشارع وتمهيده، وتم إرسال معدات ولوادر لتسوية الطريق الذي يتجاوز عرضه 20 متر عبر فرشه بالرمل والزلط تمهيداً لرصفه.

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