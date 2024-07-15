محافظ المنيا يتفقد مشروعات صحية وخدمية بمطاي

واصل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا جولاته الميدانية فى مراكز ومدن المحافظة، حيث قام ظهر اليوم الاثنين بزيارة مركز ومدينة مطاى لمراقبة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقييم اداء الجهاز التنفيذى بالمركز فى قطاعات الصحة والتموين واعمال النظافة ومراقبة الاسواق و ازالة الاشغالات وغيرها من الخدمات التى تؤثر بشكل مباشر فى التفاصيل اليومية للمواطنين .

واستهل كدوانى جولته بتفقد الاعمال الانشائية لمستشفى مطاى المركزى ، واستمع الى شرح مفصل لمخطط المشروع بكافة مبانيه وتجهيزاته ، موجها بالانتهاء من المشروع فى اقرب وقت ، فليس لدينا رفاهية الوقت لافتا الى ان المنيا على بعد خطوات قليلة للانضمام الى منظومة التامين الصحى الشامل مما يستلزم تجهيز عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية لتحقيق طفرة علاجية كبرى لابناء المحافظة

وانتقل المحافظ إلى تفقد عدد من شوارع مدينة مطاى للوقوف على اعمال النظافة والتجميل ، والتقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث لمعرفة مدى رضاهم والاستماع الى مطالبهم ، موجها مسئولى المركز ببذل المزيد من الجهود فى مجال النظافة وازالة التعديات ومخالفات البناء والتعديات على حرم الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .

وتوجه المحافظ إلى المركز التكنولوجى لمتابعة تلقى ملفات التصالح فى مخالفات البناء ومدى تفاعل المواطنين مع التيسيرات المقدمة لهم فى هذا الصدد ومدى رضاهم عن أداء موظفى المركز وسرعة انجازهم للمهام دون تقصير او تراخ

كما زار اللواء كدوانى مبنى مجلس مدينة مطاى و مقر الحملة الميكانيكية لتفقد معداتها والوقوف على مدى جاهزيتها لانجاز ما يسند لها من مهام،مشدداً على ضرورة مراجعة معدات وآليات الحملة لتكون مستعدة بشكل كامل لأداء عملها فى اى وقت وتحت اية ظروف .

وفى ختام جولته بمطاى، عقد المحافظ اجتماعا موسعا ضم جميع رؤساء الاحياء والوحدات القروية موجها بالعمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة لاهالينا فى القرى والتركيز على اعمال النظافة ، ورصد وازالة التعديات ، والحفاظ على بيئة امنة ونظيفة .

IMG-20240715-WA0089

IMG-20240715-WA0090

IMG-20240715-WA0088

IMG-20240715-WA0087

IMG-20240715-WA0086

IMG-20240715-WA0085

IMG-20240715-WA0084

IMG-20240715-WA0081

IMG-20240715-WA0082

IMG-20240715-WA0080

IMG-20240715-WA0079

IMG-20240715-WA0077

IMG-20240715-WA0073

IMG-20240715-WA0076

IMG-20240715-WA0075

IMG-20240715-WA0074

IMG-20240715-WA0072

IMG-20240715-WA0069

IMG-20240715-WA0071

IMG-20240715-WA0070

IMG-20240715-WA0067

IMG-20240715-WA0068

IMG-20240715-WA0066

IMG-20240715-WA0065

IMG-20240715-WA0063