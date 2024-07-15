جمال عبدالناصر ينتهي من كتاب "سلاسة الأداء وعمق التجربة" للفنان أحمد بدير

انتهي الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبدالناصر، من كتابة أول كتاب عن مسيرة الفنان أحمد بدير الممتدة لأكثر من 50 عامًا، التي تتنوع فيها أعماله ما بين المسرح، والتليفزيون، والسينما، والإذاعة، وسيصدر الكتاب ضمن إصدارات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 17، التي يكرم فيها الفنان أحمد بدير عن مسيرته الفنية بشكل عام، والمسرحية بشكل خاص في حفل الافتتاح المقرر له 30 يوليو الجاري.

وقال المخرج المسرحي جمال عبدالناصر في تصريحات صحفية اليوم، إن الكتاب سيكون عنوانه "سلاسة الأداء وعمق التجربة" وأنه أستغرق في كتابته أكثر من شهرين، جمع فيها كل ما كتب عن أحمد بدير في الصحافة المصرية، وخلال جلسات قام بها جمال عبدالناصر مع الفنان أحمد بدير في منزله تعرف على مسيرته وأهم محطاته الفنية، والكتاب يصحح الكثير من المعلومات المغلوطة عن الفنان منها تاريخ ميلاده الحقيقي، والمكان الذي ولد فيه، فكل ما هو مكتب على الإنترنت يحمل الكثير من المعلومات المغلوطة عن الفنان أحمد بدير.

وتابع: يضم الكتاب أكثر من فصل منها: فصل مخصص للحديث عن نشأته وبداية شغفه بالفن، وآخر عن منهج الفنان أحمد بدير التمثيلي، وفصل مخصص لشهادات ووجهات نظر زملاء الفنان أحمد بدير من الفنانين، وآراء بعض النقاد في مشواره، ومنهم: ليلي علوي، إلهام شاهين، فتوح أحمد، المخرج خالد يوسف، المخرج عصام السيد، ابنته سارة، الناقد سمير الجمل، الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الكاتب محمد السيد عيد.

المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، ويقام خلال الفترة من 30 يوليو الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا)، والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبدالعليم.