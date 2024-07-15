الجمعة القادمة.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد

تفتتح مديرية أوقاف الفيوم 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد،وذلك بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يوم الجمعة 19 / 7 / 2024م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024 م حتى تاريخه (37) مسجدًا منها (33) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 19 / 7 / 2024م عدد ( 12118) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (800) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة، وهي على النحو التالي:

1. مسجد أبو ذر الغفاري – عزبة فضل – إبشواي

2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة علي عبد الكريم – قرية ترسا – سنورس

3. مسجد الهجرة – قرية الحمراية - طامية

4. مسجد عبد القوي شعيتان – عزبة عبد القوي شعيتان – سنهور البحرية - سنورس

5. مسجد طلبة حسين الشرقي – السعيدية - سنورس.