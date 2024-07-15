محافظ بني سويف يستمع لطلبات واحتياجات المواطنين خلال جولته الميدانية بمركز ناصر

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عددا من المواطنين خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة ناصر،لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي ، حيث استمع لمطالبهم واحتياجاتهم ومشكلات متعلقة ببعض الخدمات.

تنوعت مطالب وشكاوى المواطنين مابين مطالب واحتياجات في بعض القطاعات والمرافق والاستفسار عن الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الخدمية ، وكذا بعض المطالب المعيشية، بجانب طرح بعض الرؤى والمقترحات حول المشروعات المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات.

وفيما يتعلق بالشكوى من ضعف المياه بمنطقة العلواية بمدينة ناصر وطحا بوش، كلف المحافظ شركة المياه بتنفيذ الحلول الفنية اللازمة وعمل المناورات اللازمة لوصول المياه لكافة المناطق حتى النهاية الطرفية للشبكة، بجانب تكليف الوحدة المحلية بضرورة التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من توسعات محطة مياه كفر الجزيرة بأشمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث من المقرر أن يتم إنهاء المشروع في العام الجاري والذي سينهي على المشكلة بشكل جذري.

وبالنسبة لشكوى بعض المواطنين بشأن تأخر صرف بعض الأدوية للمرضى " خاصة أصحاب الأمراض المزمنة" والصادر لهم قرارات بالعلاج على نفقة الدولة، وجه المحافظ مسؤولى قطاع الصحة من المديرية والإدارة والمستتشفى، بسرعة اتخاذ ما يلزم حيال تلك المشكلة ،مكلفا وكيل الوزارة ، ومراجعة قرارات العلاج ودراسة تعديل صرف تلك الأدوية غير المتوافرة حاليا واستبدالها بأنواع أخرى متوافرة لها نفس الفاعلية ، وإعداد مذكرة وافية بالنواقص من الأدوية للتنسيق مع الوزارة والجهات ذات الصلة للعمل على توفيرها.

واستفسر بعض المواطنين عن موعد انتهاء مشروع تطوير مستشفى ناصر العام، حيث أفادت وكيل الوزارة بأنه خلال عام 2025 ستدخل المستشفى الخدمة، وأن كافة أجهزة المحافظة تحت رعاية وتوجيهات المحافظ تتواجد ميدانيا باستمرار لتسريع معدلات الإنجاز.

كما وجه المحافظ مسؤولى مكتبه، بتجميع الشكاوى والطلبات ، لدراستها واتخاذ مايلزم للعمل على حلها وفق المتاح من الإمكانات وفي إطار القانون.

وأطمأن المحافظ المواطنين، مؤكدا لهم أن كافة مشاكل المواطنين ومطالبهم سيتم العمل على حلها من خلال أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية.

و شدد المحافظ على التنفيذيين بالتواجد الميداني والوقوف على مشكلات المواطنين عن قرب، والعمل على حلها، مع سرعة عرض ذلك بشكل يومي، مؤكدا على أهمية التنسيق بين وحدات الرصد الميداني بالقرى، ولجان المتابعة اليومية بديوان عام المحافظة، مع ضرورة استمرار لقاءات المواطنين الأسبوعية بمقرات الوحدات المحلية.