رئيس جامعة الأزهر يشهد تكريم الدفعة الثانية بدورة "الأحاديث النبوية ودراسة الأسانيد والعلل"

شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، تخريج الدفعة الثانية من الدورة التدريبية التي تنظمها الجامعة تحت عنوان (تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد والعلل) بحضورالدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء المشرف العام على الدورة التدريبية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، وذلك بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، وحضور الدكتورة فاطمة رجب، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشاد رئيس الجامعة بهذه الدورة التدريبية التي انطلقت منذ شهور قليلة في رحاب كلية أصول الدين بالقاهرة، وتقدم للتسجيل بها ألف باحث، لافتًا إلى أن هذه الدورة التدريبية التي يتم تكريم الخريجات فيها اليوم تقدم لها أكثر من 320 باحثة.

كما أشاد بجهود فضيلة الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المشرف على الدورة التدريبية، مثمنًا تلك الجهود العلمية المبذولة التي تهدف إلى دراسة علم الحديث، وحث الطالبات على الجد والاجتهاد؛ مصداقًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» فليس هناك علم أشرف من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الختام وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور عماد شندي، منسق الدورة التدريبية، ووعد بالتوسع في تنظيم هذه الدورات التدريبية قريبًا في فرع جامعة الأزهر بطنطا، ثم فرع جامعة الأزهر بأسيوط، وقام بتسليم الخريجات شهادة اجتياز الدورة التدريبية، يأتي ذلك في إطار النشاط العلمي الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.