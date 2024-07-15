بمشاركة 12 دولة| انطلاق الملتقى العربى السابع لرواد الكاريكاتير.. صور

انطلقت فعاليات الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير فى نسخته السابعة، برئاسة الكاتب الساخر الفنان عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى، بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية، حيث يحتفى الملتقى بصدور العدد رقم 5000 لمجلة روزاليوسف التى ضمت كوكبة من عظماء فن الكاريكاتير.

من جانبه أكد الفنان عماد جمعة، أن الملتقى يضم 100 لوحة بمقاسات مختلفة، شارك بها 100 فنان من 12 دولة منها: "مصر والعراق والمغرب والسعودية وموريتانيا والجزائر وليبيا"، وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 19 يوليو الجارى .

وقد أشاد الحضور من المبدعين من فنانى الكاريكاتير بما تضمنه الملتقى من لوحات كاريكاتيرية لمختلف الفئات العمرية، مما يجعل الملتقى مساهم فعال فى اكتشاف الموهوبين من رسامى الكاريكاتير من الشباب.

وفى ختام الافتتاح أعلن الفنان عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى، أنه سيتم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم جوائز مسابقة الملتقى فى السابعة من مساء غد الثلاثاء بقاعة نقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور كوكبة كبيرة من فنانى الكاريكاتير والصحفيين والإعلاميين.

جدير بالذكر أن النسخة السادسة من الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير جاءت تحت شعار "الكاريكاتير في خدمة المجتمع والإنسانية منذ بدايته" كما احتفت بالشيخ محمد متولي الشعراوي الشهير بإمام الدعوة، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على رحيله، ليكون الملتقى، أول معرض فني كاريكاتيري يحتفي برمز ديني بحجم فضيلة الإمام، حيث يجتمع للمرة الأولى الفن التشكيلي مع الفن الكاريكاتيري في حب الإمام بعد مشاركة ما يقرب من 150 فنانا مصريا وعربيا، منهم فنانين كبار يشاركون في الملتقى للمرة الأولى مثل الفنان الكبير وجيه يسى، مرورا بأجيال مختلفة من الفنانين قدموا بورتريهات تشكيلية وكاريكاتيرية بأساليب فريدة مثل الحفر على الجلد أو استخدام الموزاييك والرسم على النسيج، بالإضافة لألوان الزيت والأكريلك والألوان المائية والفحم والرصاص وغيرها احتفاء وتقديرا لفضيلته.