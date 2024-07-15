رئيس القابضة للمياه يتابع خطط التشغيل والصيانة وإجراءات السلامة بمواقع العمل

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية لمتابعة منظومة العمل وخطط التشغيل والصيانة والحلول العاجلة للمناطق الساخنة، ومناقشة خطط التوسع في تركيب عدادات المياه.

وأثناء الاجتماع، أكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة تواجد رؤساء الشركات بمواقع العمل الميداني والمتابعة المستمرة لانتظام العمل، وذلك تماشياً مع توجه الحكومة المصرية والمتابعة المستمرة من معالي وزير الإسكان والمرافق لمواقع العمل فى كافة المجالات التى تنفذها الوزارة.

وأكد رئيس القابضة للمياه، أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أنظمة متميزة للتعامل مع الشكاوى، وأن تقديم خدمة متميزة للمواطنين هو الهدف الأول للشركة.

كما وجه بضرورة وضع آلية لضمان استدامة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع كافة الجهات لضمان انتظام التشغيل، مشددا على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة وأثناء تنفيذ المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وأشار رئيس الشركة إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركة في مجال السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك توفير المهمات والمعدات اللازمة لتأمين العمال وبيئة العمل، والتدريب المستمر المتقدم للعاملين، وعقد المسابقات فى هذا المجال. كما أكد على ضرورة تواجد مسئول السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل.

جدير بالذكر حصول شركات (مطروح، مياه الإسكندرية، صرف القاهرة، دمياط، البحر الأحمر، المنيا، سوهاج) التابعة للشركة القابضة على شهادة اعتماد الأيزو ٤٥٠٠١ فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وجارى تجهيز ٦ شركات تابعة للحصول على الشهادة، يأتى ذلك ضمن الخطوات التى تتخذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة والأمان للمواطنين والعاملين في القطاع.