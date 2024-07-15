في لقاء بالعاصمة الإدارية.. 10 توجيهات من وزير العمل إلى مديري مديريات بالمحافظات

إلتقى محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمديري مديريات العمل من كافة المحافظات

ووجه جبران بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، موكداً أن كل الوزارة ستوفر كل سُبل التطوير، والإمكانيات للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

واستمع وزير العمل من مديري المديريات لرؤيتهم، ومقترحاتهم وخططهم المُستقبلية للعمل والتواجد وسط المواطنين، خاصة في مجال "التدريب المهني"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللتكليفات التي جاءت في بيان "الحكومة الجديدة "..

وقال محمد جبران وزير العمل أنه سيتابع توجيهاته لمدير المديريات بشكل يومي حيث جاءت تلك التوجيهات علي النحو الآتي

1-التواصل مع الشركات الخاصة لمعرفة احتياجاتها من فرص العمل الحقيقة، وتدريب الشباب عليها.

2-تدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

3-التصدي لكافة الشائعات، والصفحات، والشركات الوهمية التي تنصب على الشباب بإسم الوزارة خاصة في مجال فرص العمل، ومنح العمالة غير المنتظمة

4- التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

5- توجيه مديرية عمل القاهرة بالتواجد وسط العمالة غير المُنظمة بالميادين لحصرهم وتقديم خدمات لهم،كنموذج أولي قبل تعميمه على باقي المحافظات.

6- تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بتوفير فرص عمل للشباب المصري، تنسيقًا مع الشركات الخارجية تحت أعين وبمشاركة "الوزارة"

7-إعداد كوادر شبابية قيادية كصف ثانِ وتأهيلهم على تحمل المسؤوليات

8- المشاركة في مشروع دمج البدو بشبه جزيرة سيناء من خلال توفير فرص عمل، وتدريب مهني، ومشروعات ريادة أعمال.

9- تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

10- استعادة مكانة وهيبة "مُفتشي العمل " وتوعيتهم بشأن آليات تطبيق قرارات "الحد الأدنى للأجور" في مواقع العمل والإنتاج.

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