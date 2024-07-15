يائير جولان: نتنياهو يتعمد صرف الانتباه عن إخفاقاته ويعرقل صفقة تبادل الأسرى

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، نقلًا عن رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد صرف الانتباه عن اخفاقاته ويعرقل صفقة التبادل لأنه يراها ستربك مستقبله السياسي.

يذكر أن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، قد أعلن أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، وطولكرم، كما تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.