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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يائير جولان: نتنياهو يتعمد صرف الانتباه عن إخفاقاته ويعرقل صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو
نتنياهو
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، نقلًا عن رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد صرف الانتباه عن اخفاقاته ويعرقل صفقة التبادل لأنه يراها ستربك مستقبله السياسي.

يذكر أن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، قد أعلن أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، وطولكرم، كما تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي نادي الأسير الفلسطيني