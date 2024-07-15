محافظ الأقصر يتفقد المجزر والمنطقة الصناعية بالبغدادي ومستشفى إيزيس للولادة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية داخل مركز ومدينة البياضية وذلك بمرافقة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر.

المحافظ يتفقد مجزر الأقصر

بدأت جولة المحافظ، بتفقد مجزر الأقصر العام بالحبيل بالبياضية، واستمع إلي شرح تفصيلي من الدكتور عادل مصطفى استشارى المشروع، الذى أوضح أنه من المقرر تطوير المجزر وتحويله من مجزر تقليدى إلى مجزر نصف آلى بتكلفة تبلغ ٤٦ مليون جنيهاً، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء كافة أعمال المجزر خلال ٦ أشهر تقريباً تمهيدا لافتتاحه وبدء تشغيله تجريبيا.

كما وجه محافظ الأقصر، تعليماته إلي المهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضية، بسرعة تنفيذ أعمال صيانة الطريق المؤدي إلى مستشفى الحميات ومستشفى فيروس سى وتركيب مرمات للأسفلت حرصا علي سلامة المواطنين.

ثم توجه محافظ الأقصر، لتفقد المنطقة الصناعية بالبغدادى واستمع لشرح المهندس مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية، والدكتورة نجلاء عبد العال رئيس فرع هيئة التنمية الصناعية بالأقصر، حول المخطط التفصيلي للمنطقة وأهم معوقات استكمال أعمال توصيل المرافق.

يستمع إلى شكاوى المستثمرين

كما استمع إلى شكاوى عدد من المستثمرين، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحي لإنهاء أعمال رصف الطرق لتسهيل عمليات إدخال المواد الخام وتوزيع الإنتاج، وكذلك مشكلات ضعف ضغط محطات المياه المغذية للمنطقة.

يتفقد مستشفى إيزيس للولادة

واختتم عمارة، جولته بمدينة البياضية بمتابعة سير الأعمال بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة البياضية، واستمع إلى إجراءات التصالح والتقنين والتراخيص التى يقدمها المركز، كما تفقد مستشفى ايزيس التخصصى للنساء والولادة، واستمع إلي شرح من الدكتور أحمد البرعى رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والذى أوضح أنه جرى تطوير المستشفى لتضاهي كفاءته التشغيلية أعلى معدلات الجودة العالمية.

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