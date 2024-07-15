رئيس جامعة الفيوم يستقبل عددًا من أطباء الدول الأفريقية

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم عددًا من أطباء الدول الأفريقية ضمن برنامج سلامة رعاية الخدمات الصحية وجودتها، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة الفيوم بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية (جايكا) بحضور أ.د حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، وأ.د نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الإثنين 15/7/2024 بقاعة الاجتماعات.

وصرح أ.د ياسر حتاته أن البرنامج يهدف لتدريب 15 طبيبًا من 6 دول أفريقية هي غانا ومالاوي وزامبيا وزيمبابوي ومدغشقر وموزمبيق على كيفية جودة رعاية الخدمات الصحية وسلامتها، وإدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية، وتبادل الخبرات، وإعداد الخطط، وحل مشكلات القطاع الصحي.

وأشار إلى أن جامعة الفيوم تحرص على استقبال العديد من الباحثين والمتدربين والطلاب من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، حيث ترتبط مصر بعلاقات تاريخية وطيدة معهم.

وأوضح أ.د حمدي إبراهيم أن كلية الطب تنظم هذا البرنامج بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية بشكل دوري مع تغيير أهدافه ومحاوره كل فترة، بغرض اكتساب الخبرات والتعرف على التحديات الراهنة في مختلف التخصصات الطبية.

وأكدت أ.د نجلاء الشربيني أن البرنامج التدريبي يمتد في الفترة من 14/7/2024 وحتى 18/7/2024 ويشمل التدريب داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفى 57357.

وقال أ.د محمد صفاء المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن إدارة المؤسسات الصحية تتطلب قدرًا عاليًا من المرونة، مشيرًا إلى أن فريق عمل المستشفيات الجامعية يعمل كوحدة واحدة وفريق عمل جماعي.

وشرح سيادته الأقسام والتخصصات، وأعداد الأطباء والممرضين المرضي والخدمات، التي تقدمها المستشفيات الجامعية بشكل مجاني.