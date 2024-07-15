رئيس أوكرانيا: سنعمل مع ترامب إذا أعيد انتخابه رئيسا لأمريكا

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، إن بلاده ستعمل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف "زيلينسكي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أنه يهدف إلى تجهيز جميع مكونات خطته للسلام لقمة المتابعة في نوفمبر، معربًا عن التزامه بالتقدم نحو السلام.

وتابع: "سنتسلم مقاتلات F16 هذا الصيف ودفعة أخرى بنهاية العام ولكنها لن تكون كافية".

وعقدت أوكرانيا سابقا قمة في سويسرا في سبتمبر، حضرها ممثلون من 92 دولة، على الرغم من أن روسيا كانت غائبة بشكل ملحوظ. وأشارت كييف إلى أنه قد تتم دعوة الممثلين الروس إلى القمة القادمة.