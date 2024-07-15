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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يفاجئ بزيارته وحدة طب الأسرة بمسير

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بمدينة مسير
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تفقد، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، وحدة طب الأسرة، بمدينة مسير، وذلك لمتابعة سير العمل بمختلف أقسام وحدة طب الأسرة بمسير، للاطمئنان على المرضى ومستوى الرعاية الصحية المقدمات لهم، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد صلاح، رئيس مدينة مسير، وعدد من القيادات التنفيذية.
‏تضمنت زيارة محافظ كفرالشيخ، مختلف أقسام الوحدة، من بينها "عيادة الأسنان، غرفة المشورة للطفل، غرفة السمعيات، غرفة التثقيف الصحي والأسرى، مكتب الصحة، وغرفة تسجيل المواليد، قسم التحاليل، وغيرها من الأقسام"، واستمع إلى شرح من مدير وحدة طب الأسرة والأطباء بالغرف الطبية المختلفة، حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة، كما استمع إلى احتياجات ومطالب المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كلف محافظ كفرالشيخ، برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مع الاهتمام بنظافة الوحدة، مؤكدًا على أهمية حملات التوعية الصحية للمواطنين.

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محافظ كفرالشيخ منظومة الرعاية الصحية محافظ كفرالشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بمدينة مسير اللواءعلاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ مديرية الصحة بكفر الشيخ