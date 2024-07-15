"تطوير سلسلة قيمة النباتات الطبية والعطرية" ندوة بزراعة الفيوم

شهد الدكتور محمود علي عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان “تطوير سلسلة قيمة النباتات الطبية والعطرية” والتي نظمتها كلية الزراعة اليوم الاثنين بقاعة الدكتور سعد نصار.

استضافت الندوة الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين ومحمد عجيز الشريك المؤسس والإداري في إحدى الشركات، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

في مستهل كلمته أكد الدكتور محمود عبد الفتاح أن مشروع تطوير سلسلة القيم في النباتات الطبية والعطرية يهدف إلى تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية المصرية من خلال إنشاء وتفعيل منظومة متكاملة لجودة وسلامة المنتجات، وتطوير الأصناف، وتحسين الإنتاجية، وتقليل الفاقد، وتطوير تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، وذلك عن طريق مراكز الدعم الفني بأماكن الإنتاج الرئيسية.

كما أشار إلى أن كلية الزراعة بكل ما تملك من إمكانات مادية وبشرية على أتم الاستعداد للمشاركة في هذه المشروعات الزراعية المهمة ومن ضمنها هذا المشروع.

وأشاد الدكتور علاء شيلابي بالتعاون الجاد والمثمر بين نقابة الزراعيين وكلية الزراعة، وأوضح أن ذلك التعاون يستهدف تحقيق دخل متزايد ومستوى معيشة جيد لمنتجي النباتات الطبية والعطرية.

وأشار إلى أن ذلك الهدف لن يتحقق إلا بتنفيذ عدد من المعايير منها تحسين أنظمة الري واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين نوعية المياه، وتطوير البنية التحتية، واستخدام المبيدات والأسمدة، وتوفير التمويل الكافي لتعزيز الإرشاد الزراعي.

كما أعرب محمد عجيز عن سعادته بالشراكة مع كلية الزراعة في مختلف المجالات، وأكد أن الشركة تقدم العديد من الخدمات منها التدريب، وإدارة المشروعات، والأعمال البحثية للشركاء في المشروعات.