بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل أمين حفظ محلي لعام 2024

أعلنت مجلة Global Finance عن حصول بنك القاهرة على جائزة "أفضل أمين حفظ محلى" في مصر لعام 2024 و التي تُعد من أهم الجوائز العالمية التي تمنحها المؤسسة في مجالات عديدة على المستوى العالمي للبنوك والمؤسسات المالية، استناداً إلى مجموعة من الركائز مثل مستوى الخدمات المقدمة و مدى الاحترافية فى التعامل مع متطلبات السوق المحلى و الياته و كذا معايير الجودة التي تحددها لجنة المحكمين بالمؤسسة والتي تضم في عضويتها نخبة من المحررين الاقتصاديين والمستشارين الماليين العالميين لتحديد أفضل مقدمي الخدمة في الأسواق المحلية.

ويؤكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن سلسلة الجوائز المتتابعة التى يحصل عليها البنك فى مجالات عديدة تعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى انتهجها البنك منذ عام 2018 والتى جاء فى مقدمتها استحداث إدارات جديدة لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وفى مقدمتها قطاع المعاملات المصرفية الدولية Global Transaction Banking وما يتضمنه من محاور عمل عديدة.

وفى سياق متصل، قال بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى إنه تم استحداث عدة منتجات مصرفية لجذب عملاء جدد للبنك، مشيراً إلى أنه فى إطار الخدمات المميزة التى يتم تقديمها للعملاء، والعلاقات الجيدة بجميع أطراف السوق نجح قطاع المعاملات المصرفية الدولية فى زمن قياسى بترسيخ أدائه المتميز فى أسواق الأوراق المالية، حيث يُعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المحلية التى تقدم تلك الخدمة المتخصصة التى تقدم بنطاق واسع فى كافة البنوك العالمية، وهو ما يعكس اهتمام إدارة البنك الحالية بتقديم أحدث الحلول المصرفية إلى عملائه بالمعايير الحديثة.

وأضاف أسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ، أن النجاح الذى حققته المجموعة من خلال الحلول المصرفية المبتكرة التى تم تقديمها فى مجال إدارة التدفقات النقدية والسيولة، وعمليات التجارة الخارجية وخدمات الأوراق المالية والحلول الرقمية، ساهم بشكل فعال فى زيادة نمو حجم الأعمال لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات و تعد هذه الجوائز تتويجا لهذا الدور الفعال من قبل المجموعة و قطاعاتها المختلفة.